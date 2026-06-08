أطلت الفنانة عبير صبري بفستان جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان جلد أسود يبرز رشاقتها

ظهرت عبير بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من الجلد بقصة "الكب"، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

مكياج قوي بلمسات نيود جذابة

اعتمدت عبير مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون النيود.

تسريحة شعر منسدلة زادت الإطلالة أناقة

تركت عبير خصلات شعرها منسدلة بطريقة أنيقة تتماشى مع تفاصيل إطلالتها.

كيف أكملت عبير إطلالتها في أحدث ظهور؟

نسقت عبير مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة باللون الأسود وحذاء بكعب عالي بنفس اللون.

مجوهرات ناعمة تكمل اللوك

زينت عبير إطلالتها بمجوهرات مكونة من أنسيال وحلق، بالإضافة إلى خاتم.

اللون الأسود.. سر الأناقة والرقي في عالم الموضة

وبحسب "فوج"، يمنح اللون الأسود المرأة مظهرا أنيقا وراقيا، كما أنه سهل التنسيق مع معظم الألوان والقطع المختلفة، ما يجعله خيارا مثاليا لمختلف الإطلالات.

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