تألقت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف نسقت سلمى البلوفر مع البنطلون الجينز الواسع لإطلالة كاجوال؟

ظهرت سلمى بلوك كاجوال، حيث ارتدت بلوفر باللون الأحمر الناري ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز واسع باللون الأزرق الفاتح.

لماذا اعتمدت سلمى مكياجا ناعما؟

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي زاد ملامحها جمالا وإشراقة طبيعية.

كيف نسقت سلمى تسريحة شعرها المنسدلة مع إطلالتها الكاجوال؟

واختارت سلمى أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة جذابة تتماشى مع إطلالتها الكاجوال.

ما دور حقيبة اليد الكبيرة باللون الأسود والحذاء الأبيض في تكملة الإطلالة؟

أكملت سلمى إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض.

لماذا يعد اللون الأحمر اختيارا مثاليا لإضفاء الحيوية والثقة على الإطلالة؟

اللون الأحمر يجذب الانتباه، ما يجعل الإطلالة أكثر حيوية وجاذبية، كما أنه يشعر المرأة بالجرأة والثقة بالنفس، يسهل تنسيقه مع ألوان متعددة مثل: الأسود، الأبيض، الأزرق، الرمادي، وحتى الألوان الترابية لإطلالة عصرية.

ويمكن يمكن تحويل الإطلالة من كاجوال إلى رسمية بسهولة من خلال ارتدائه مع بنطلون جينز لإطلالة أو تنورة أو بنطلون رسمي لمظهر أكثر أناقة، وفقا لـ "dressedformyday".

