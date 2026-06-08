تألقت الفنانة هلا السعيد بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة جريئة بكروب توب أسود وجيب قصير

أطلت هلا بـ كروب توب باللون الأسود بأكمام باللون الأبيض مصنوعة من الدانتيل ونسقت معه جيب قصير بنفس اللون.

مكياج ترابي يبرز ملامحها بشكل طبيعي

أما مكياجها، فاعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه بدرجات النيود.

كيف أكملت هلا إطلالتها؟

نسقت هلا مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأبيض وحقيبة يد باللون الذهبي.

تسريحة شعر منسدلة بأسلوب بسيط وناعم

واختارت هلا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة.

إكسسوارات أنيقة تكمل اللوك

زينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من انسيال وحلق، بالإضافة إلى خاتم.

لماذا يعد الكروب توب خيارا مثاليا في عالم الأزياء؟

وفقا لـ "fabriclore"، الكروب توب باللون الأسود يمنح مرتديه مظهرا راقيا، ويمكن تنسيقه بسهولة مع الجينز أو الجيب، كما فعلت الفنانة هلا السعيد.

كما أن اللون الأسود يساعد على إبراز الجسم بشكل أنحف وأكثر تناسقا.

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