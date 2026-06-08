ظهرت الفنانة هدى الأتربي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أبيض وأسود بتصميم كروب توب لافت

ارتدت هدى فستان طويل بصيحة الكروب توب باللونين الأبيض والأسود، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الخصر والظهر، من تصميم "dolcegabbana".

مكياج ناعم يبرز جمال الملامح

اعتمدت هدى مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

إكسسوارات سوداء وقبعة بيج لإطلالة متكاملة

نسقت هدى مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود ونظارة شمسية وحقيبة يد بنفس اللون وقبعة كبيرة الحجم باللون البيج.

أناقة تجمع بين البساطة والجرأة

وبحسب "glamour"، يعد الفستان الأبيض المزخرف بنقاط سوداء من التصاميم الأنيقة التي تجمع بين البساطة والجرأة، بالإضافة إلى أنه يضفى لمسة من الأناقة والجاذبية على الإطلالة.

ويمكن ارتداؤه في الإطلالات الكاجوال أو الرسمية حسب التصميم والإكسسوارات.

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