شاركت الفنانة ميرنا جميل؛ صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام؛ وظهرت بإطلالة أنثوية راقية تميل إلى الأسلوب الكلاسيكي العصري، تجمع بين البساطة والفخامة.

وتعتمد على فستان ضيق يبرز القوام، مع تنسيق إكسسوارات ذهبية لافتة تضيف لمسة من الجرأة والأناقة.

ما تفاصيل الفستان؟

الفستان بلون برجندي (خمري) غني، بتصميم أوف شولدر (كتف واحد مكشوف)، وهو تصميم يبرز منطقة الرقبة والكتفين بشكل أنيق وجذاب.

والقصة ضيقة ومحددة للجسم، ما يعطي إحساسًا بالثقة والأنوثة، مع قماش يبدو ناعمًا وانسيابيًا.

كيف تم تنسيق الإكسسوارات؟

تم اختيار إكسسوارات ذهبية بارزة أساور عريضة لامعة تعطي طابعًا جريئًا؛ خاتم كبير بنفس الطابع؛ أقراط متناسقة

هذا التنسيق يعزز فخامة الإطلالة ويخلق تباينًا جميلًا مع لون الفستان الداكن.

ماذا عن الشعر والمكياج؟

الشعر طويل ومموج بانسيابية، مع خصلات فاتحة (هايلايت) تضيف حيوية وإشراقًا.

والمكياج جاء ناعم ولامع (Glowy)، مع تركيز على البشرة المشرقة والشفاه الهادئة، ما يحافظ على توازن الإطلالة دون مبالغة

ما دلالة اللون البرجندي في عالم الموضة؟

اللون البرجندي يُعتبر من الألوان الراقية والعميقة، وله دلالات قوية، يرمز إلى الفخامة والرقي؛ ويعكس الثقة والقوة الأنثوية.

يُستخدم كثيرًا في الإطلالات المسائية والرسمية، ويمنح إحساسًا بالدفء والجاذبية أكثر من الأحمر الصريح.

كما أنه لون مثالي لفصل الخريف والشتاء، لكنه يظل خيارًا أنيقًا طوال العام في المناسبات الخاصة.

لماذا تُعد هذه الإطلالة ناجحة؟

بحسب موقع "Vogue" لأنها تحقق توازنًا مهمًا؛ لون قوي تصميم بسيط إكسسوارات جريئة مكياج هادئ وأنوثة واضحة لمسة عصرية.

