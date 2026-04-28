إطلالة ساحرة لـ رانيا منصور.. سر اللوك

كتب : شيماء مرسي

03:00 م 28/04/2026

رانيا منصور

خطفت الفنانة رانيا منصور الأنظار بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما مواصفات الفستان الذي ارتدته رانيا في إطلالتها الأخيرة؟

ارتدت رانيا فستان طويل منفوش باللون الأبيض بصيحة الظهر المكشوف، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

ما نوع المكياج الذي اعتمدته رانيا في هذه الإطلالة وكيف ظهرت ملامح وجهها؟

أما المكياج، فاعتمدت رانيا مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود وآي شادو باللون البني.

كيف صففت رانيا شعرها في إطلالتها وما تأثير ذلك على شكلها العام؟

اختارت رانيا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة جذابة تتماشى مع إطلالتها.

كيف أكملت رانيا إطلالتها في أحدث ظهور؟

نسقت رانيا مع إطلالتها حقيبة يد باللون الأبيض ونظارة شمسية باللون البني.

ما الإكسسوارات التي زينت بها رانيا إطلالتها؟

زينت رانيا إطلالتها باكسسوارات مكونة من انسيال وحلق، بالإضافة إلى سلسلة.

ما الذي يميز اللون الأبيض من حيث الإحساس والمظهر العام عند ارتدائه؟

اللون الأبيض من الألوان الهادئة والمريحة للعين، لذا فهو يعطي إحساسا بالانتعاش، لذا فإن ارتدائه يمنح المرأة إطلالة ناعمة وأنثوية.

كما إنه يناسب ألوان البشرة المختلفة خاصة الفاتحة والمتوسطة ويسهل تنسيقه مع ألوان متعددة، وفقا لـ "instyle".

