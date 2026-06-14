نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين تفاصيل تتعلق بالاجتماع الذي سيخصص للتوقيع على الاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بين واشنطن وطهران.

وأكد المسؤولون لـ"سي إن إن"، إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على الاتفاق بين واشنطن وطهران، والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، أنه من المقرر توقيع الاتفاق لوقف الحرب مع إيران الأحد على أن يلي ذلك مباشرة فتح مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي للتجارة الدولية والذي شكّل عقدة أساسية في عملية التفاوض.

وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت عن وزارة الخارجية في وقت سابق، أنه لن يتم توقيع الاتفاق الأحد.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" السبت: "من المقرر توقيع الاتفاق غدا، ومباشرة بعد التوقيع، سيتم فتح مضيق هرمز للجميع".

وأضاف "في الوقت المناسب، عندما يهدأ الوضع، سندخل ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقا تحت جبال الغرانيت الغائرة بفضل قاذفاتنا البي-2 الجميلة وطياريها البارعين، سنخفّفه وندمّره، سواء في إيران أو الولايات المتحدة".

وكان ترامب أعلن في كل مراحل التفاوض السابقة أن اليورانيوم المخصب يجب أن يخرج من إيران، وقال إن واشنطن ستخرجه وتدمره، إلا أن طهران رفضت باستمرار نقله إلى دولة أخرى.

وفي طهران، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوكالة أنباء "إرنا" قائلا "علينا الانتظار لمعرفة الموعد المحدد للتوقيع. لن يكون الأمر الأحد، مرجحا أن يحصل ذلك في "الأيام المقبلة".

وتتباين هذه التصريحات مع تلك الصادرة عن ترامب وعن باكستان التي تقود جهود الوساطة في حرب الشرق الأوسط.

فقد قال رئيس وزرائها شهباز شريف في وقت سابق، إن البلدين يوشكان على إبرام اتفاق، متوقعا إتمامه خلال الساعات الــ24 المقبلة.

وتحدثت وزارة الخارجية الباكستانية عن "مراسم توقيع إلكتروني مقرّرة الأحد".

كذلك، تتباين المعلومات المنشورة أو المعلنة بشأن فحوى الاتفاق المحتمل.

وأبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة بدوره تفاؤلا بقرب التوصل الى اتفاق قائلا: "إن مذكرة تفاهم إسلام آباد أقرب من أي وقت مضى، وبمجرد استكمال المراحل النهائية من مفاوضاتنا، سيُوقّع هذا الاتفاق ويُعلن".

وأشار الى أن مسودة التفاهم تنص على إنهاء الحصار البحري الأميركي للموانئ الإيرانية وترتيبات بشأن إدارة مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته طهران منذ بدء الحرب.

وحسبما نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض فإن التفاهم ينص على وقف دائم وفوري للأعمال القتالية بما في ذلك في لبنان، على أن تليها 60 يوما من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية والرفع الكامل للعقوبات الأمريكية، وفقا لسكاي نيوز.