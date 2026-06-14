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6 نجوم رفضوا تمثيل منتخباتهم بلدانهم الأصلية في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

01:39 ص 14/06/2026 تعديل في 01:54 ص
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    إيرلينج هالاند
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    لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
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    جمال موسيالا
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    جمال موسيالا
  • عرض 12 صورة
    لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
  • عرض 12 صورة
    فولارين بالوجون (5)
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    إيرلينج هالاند (1)
  • عرض 12 صورة
    جمال موسيالا
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    هالاند ضد إيطاليا (2)
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    احتفال لامين يامال بالسوبر الإسباني (2)
  • عرض 12 صورة
    فولارين بالوجون (1)

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تشهد بطولة كأس العالم 2026 مشاركة عدد من النجوم الذين كان بإمكانهم تمثيل منتخبات أخرى، قبل أن تحسم قراراتهم الدولية وجهتهم النهائية، ليصبحوا من أبرز الأسماء في المونديال المقام بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسلط "مصراوي"، في السطور التالية، الضوء على أبرز اللاعبين الذين كان بإمكانهم تمثيل منتخبات أخرى وتشارك في بطولة كأس العالم 2026 كالتالي:

يأتي على رأس هؤلاء المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، الذي تألق خلال فوز منتخب أمريكا على باراجواي بنتيجة 4-1، بعدما سجل هدفين وقاد أصحاب الأرض لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.

وبالرغم من نشأته في إنجلترا وتمثيله منتخباتها السنية، فإن اللاعب المولود في مدينة بروكلين الأمريكية حسم قراره في عام 2023 واختار تمثيل الولايات المتحدة بدلاً من منتخب الأسود الثلاثة، بعد سلسلة من المناقشات والاجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

ويعد بالوجون واحدًا من أبرز الأمثلة على اللاعبين الذين كان بإمكانهم ارتداء قمصان منتخبات مختلفة في كأس العالم الحالي، حيث تطرقت تقارير دولية إلى عدد من النجوم الذين عاشوا تجارب مشابهة.

ومن بين تلك الأسماء جمال موسيالا، نجم منتخب ألمانيا، الذي لعب لمنتخبات إنجلترا السنية إلى جانب جود بيلينجهام قبل أن يقرر تمثيل المنتخب الألماني على مستوى الفريق الأول.

كما كان بإمكان النرويجي إيرلينج هالاند تمثيل إنجلترا، كونه ولد في مدينة ليدز الإنجليزية أثناء احتراف والده هناك، إلا أنه اختار تمثيل النرويج.

ويبرز أيضًا اسم مايكل أوليسي، لاعب منتخب فرنسا، الذي امتلك أكثر من خيار دولي بحكم أصوله المتعددة، لكنه فضّل تمثيل المنتخب الفرنسي.

في المقابل، نجح المنتخب الإنجليزي في ضم ديكلان رايس بعد أن مثّل جمهورية أيرلندا في مراحل سابقة من مسيرته الدولية.

أما المنتخب الإسباني، فيضم أكثر من لاعب كان بإمكانه اختيار مسار مختلف، وعلى رأسهم لامين يامال، الذي تعود أصوله إلى غينيا الاستوائية والمغرب، قبل أن يقرر تمثيل إسبانيا، وكذلك نيكو ويليامز الذي كان مرشحًا لتمثيل غانا.

وفي خط الدفاع، اختار إيمريك لابورت تمثيل إسبانيا رغم مشاركته مع منتخبات فرنسا السنية، بينما فضّل أشرف حكيمي تمثيل المغرب على حساب إسبانيا، مؤكدًا أن القرار كان الأقرب له من الناحية الشخصية والعائلية.

وتؤكد هذه النماذج أن المنافسة بين الاتحادات الوطنية لم تعد تقتصر على اكتشاف المواهب فقط، بل امتدت إلى إقناع اللاعبين أصحاب الجنسيات المتعددة بالمشروع الرياضي الذي يناسب طموحاتهم، وهو ما جعل كأس العالم 2026 يضم عددًا كبيرًا من النجوم الذين كان يمكن مشاهدتهم بقمصان مختلفة تمامًا عما يرتدونه اليوم.

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كأس العالم 2026 هالاند لامين يامال

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