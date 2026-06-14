شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية جريمة مأساوية بعدما أقدم عامل على قتل طليقته بعدة طعنات، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة.

بلاغ وانتقال الأجهزة الأمنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل بمدينة منوف.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص والتحريات الأولية أن المتهم يدعى "أمير. ف. ن"، عامل، أقدم على التعدي على طليقته باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.

خلافات بسبب العودة للحياة الزوجية

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم حاول إعادة طليقته إلى عصمته بعد وقوع الطلاق بينهما، إلا أنها رفضت العودة إليه، ما تسبب في تصاعد الخلافات بين الطرفين.

وأضافت التحريات، أن المتهم ارتكب الجريمة عقب تلك الخلافات، إذ سدد للمجني عليها عدة طعنات أودت بحياتها.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم بعد وقت قصير من ارتكاب الواقعة، كما جرى التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.