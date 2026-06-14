مطعم مغربي يتحول إلى مدرجات في كأس العالم.. ما القصة؟

خطف المدافع القطري بوعلام خوخي الأنظار خلال مواجهة منتخب قطر أمام سويسرا في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفًا تاريخيًا منح العنابي تعادلًا ثمينًا بنتيجة 1-1.

ودخل خوخي تاريخ الكرة القطرية من أوسع أبوابه بعدما سجل الهدف الذي منح منتخب قطر أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الكرة القطرية.

ويعد بوعلام خوخي أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للمنتخب القطري، حيث يمتلك مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

ولد بوعلام خوخي في 7 سبتمبر 1990 بمدينة بوسماعيل التابعة لولاية تيبازة الجزائرية، قبل أن ينتقل إلى قطر ويبدأ رحلة نجاح استثنائية داخل الملاعب القطرية.

وبدأ خوخي مشواره الاحترافي مع النادي العربي القطري عام 2009، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أبرز المدافعين في الدوري القطري، قبل أن ينتقل إلى صفوف السد في صيف عام 2017، ليواصل مسيرة التألق ويحصد العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويشغل اللاعب مركز قلب الدفاع، لكنه يتميز أيضًا بقدرته على المساهمة الهجومية وتسجيل الأهداف الحاسمة، وهو ما ظهر في العديد من المناسبات مع ناديه ومنتخب بلاده.

وحصل خوخي على الجنسية القطرية ليمثل منتخب قطر الأول، وشارك في عدد كبير من البطولات الدولية، وكان أحد العناصر الأساسية في الإنجازات التي حققها العنابي خلال السنوات الأخيرة.

كما ساهم في تتويج المنتخب القطري بلقب كأس آسيا 2019 للمرة الأولى في تاريخه، وشارك في بطولات كبرى عديدة من بينها كوبا أمريكا والكأس الذهبية، ليصبح من أكثر اللاعبين خبرة في صفوف المنتخب.

وجاء هدفه في شباك سويسرا ليمنح اللاعب محطة جديدة في مسيرته الدولية، بعدما سجل أحد أهم أهداف الكرة القطرية على الإطلاق، وهو الهدف الذي منح العنابي أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويستمر عقد بوعلام خوخي مع نادي السد حتى صيف عام 2027، بينما يواصل المدافع المخضرم لعب دور قيادي داخل صفوف المنتخب القطري، مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها على مدار أكثر من عقد داخل الملاعب القطرية والدولية.

وبات اسم بوعلام خوخي حديث الجماهير العربية بعد هذا الإنجاز التاريخي، في ظل الدور الكبير الذي لعبه في قيادة منتخب قطر للخروج بنتيجة إيجابية أمام سويسرا في مستهل مشواره بالمونديال.