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الفأر الأبيض بـ50 جنيها.. أسعار وخدمات بيت الحيوان للباحثين

كتب : عمر صبري

02:00 ص 14/06/2026

الفأر الأبيض بـ50 جنيها.. أسعار وخدمات بيت الحيوان

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أعلن بيت الحيوان التابع للمعمل المركزي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، تقديم خدماته للباحثين، ومنها توفير الفئران البيضاء.

ما هي خدمات وأسعار بيت الحيوان للباحثين؟

وشملت خدمات بيت الحيوان للباحثين ما يلي:

توفير فئران بيضاء (CDI)

توفير رات أبيض (Swiss) – إناث

توفير رات أبيض (Swiss) – ذكور

خدمات الإقامة والرعاية اليومية للفئران البيضاء

خدمات الإقامة والرعاية اليومية للرات الأبيض

تجريع الفئران البيضاء عن طريق الفم

تجريع الرات الأبيض عن طريق الفم

حقن الفئران البيضاء (SC / IM)

حقن الرات الأبيض (IP / IV)

خدمات التروية (Perfusion) للحيوانات المعملية

فصل عينات السيرم

إتاحة الاستعمال اليومي للمعمل

خدمة إقامة الأرانب والرعاية اليومية

وشملت قائمة الأسعار توفير الفأر الأبيض ـ CDIـ مقابل 50 جنيهًا، و"الرات" الأبيض الذكر مقابل 150 جنيها، أما الأنثى فيمكن توفيرها مقابل 120 جنيهًا.

وأوضح بيت الحيوان أنه يمكن للباحثين الراغبين في الحصول على الخدمات زيارة معهد تيودور بلهارس للأبحاث على كورنيش النيل بوراق الحضر في إمبابة بمحافظة الجيزة، للتعرف على احتياجاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لينك قائمة الأسعار


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بيت الحيوان خدمات الباحثين معهد تيودور بلهارس

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