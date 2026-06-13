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جاذبية اللون الوردي.. مي عز الدين بلوك مميز

كتب : أسماء مرسي

11:00 م 13/06/2026 تعديل في 11:00 م
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    مي عز الدين بفستان ساخر
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    اعتمدت مي تسريحة الشعر المنسدلة
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    اختارت مي وضع مكياجا ناعما

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تألقت الفنانة مي عز الدين بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ارتدت مي فستانا طويلا باللون الوردي، جاء بتصميم أنيق يبرز أنوثتها، كما تميز بأنه بقصة الأوف شولدر التي أضفت لمسة جمالية راقية، مع تصميم انسيابي ينساب على الجسم ليبرز قوامها بشكل متناسق وأنيق.

تسريحة الشعر والمكياج

واعتمدت مي مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي.

الإكسسوارات

زُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم وعدة أساور، إضافة إلى ساعة يد.

كيف يمنح اللون الوردي مظهرا جذابا ومميزا؟

وفقا لموقع "verywellmind"، ارتداء فستان باللون الوردي يمنح مرتديه لمسة من الأناقة والرقي، كما أن يُسهل تنسيقه ويمكن اعتماده بدرجاته المتنوعة للحصول على إطلالات هادئة.

ومن الناحية الجمالية، يساعد اللون الوردي على إبراز ملامح الوجه وإضفاء لمسة من الحيوية والدفء على الإطلالة العامة. كما أنه يتماشى بسهولة مع مختلف الأكسسوارات والأحذية، ما يجعله خيارا عمليا وأنيقا في الوقت نفسه لعشّاق الموضة.

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