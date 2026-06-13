ظهرت المطربة بوسي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تفاصيل الفستان

ارتدت بوسي فستانا طويلا مزيجا من اللونين الأبيض والأزرق، تميز بقصة ضيقة عند منطقة الخصر أبرزت رشاقتها، بينما جاء التصميم بانسيابية ناعمة على الجسم.

وزين الفستان بنقوشات مميزة أضفت عليه لمسة جذابة، ما جعله مناسبا للأجواء الصيفية.

تسريحة الشعر والمكياج

واعتمدت بوسي مكياجا قويا أبرز ملامح وجهها، كما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي، ما منحها مظهرا أنيقا وناعما معا.

الإكسسوارات

نسقت مع اللوك حقيبة باللون البيج، وقبعة رأس بيضاء.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وأسورة، إضافة إلى نظارة شمسية.

سر جاذبية مزيج الأبيض والأزرق

وفقا لموقع "kassandrakondo"، الفستان المزيج بين اللونين الأبيض والأزرق من أبرز الصيحات الرائجة في عالم الموضة، ما يمنح الإطلالة شعورا بالرقي والأناقة، كما أنه خيارا مثاليا للإطلالات النهارية الصيفية.

ومن الناحية الجمالية، يساعد تناغم الأبيض والأزرق على إبراز قوام المرأة بأسلوب ناعم وأنيق دون مبالغة، كما يمنح الإطلالة مظهرا مميزا، ويتميز هذا الثنائي بسهولة تنسيقه مع الإكسسوارات والأحذية.

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