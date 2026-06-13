15 صورة من حفل افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك.. شاكيرا تتصدر المشهد

ظهرت الفنانة بشرى، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان فوشيا بتصميم أنثوي أنيق

ارتدت بشرى فستانا طويلا باللون الفوشيا، جاء بتصميم أنيق يبرز جمال القوام بأسلوب انسيابي ناعم، وقد تميز الفستان بقصة الكب التي أضفت لمسة أنثوية جذابة.

صُنع الفستان من خامة الساتان اللامعة، ما منحه مظهرا راقيا وانسيابيا، كما ساعدت هذه الخامة على إبراز تفاصيل التصميم بشكل واضح.

وجاء الفستان من العلامة التجارية "Boutique 17".

مكياج ناعم وتسريحة طبيعية

واعتمدت مكياجا ورديا مع التركيز على رسمة العيون من تنفيذ خبيرة التجميل نهال خليل.

واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بواسطة المصفف عادل الطيب، ما منحها مظهرا طبيعيا وجذابا.

تفاصيل المجوهرات

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وحلق.