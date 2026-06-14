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الخارجية: جاهزية مصرية كاملة للوقوف بجانب دول الخليج ضد أي تهديد يمس أمنها

كتب : محمد جعفر

01:47 ص 14/06/2026

السفير تميم خلاف

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أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أمن الخليج العربي يُعد امتدادًا طبيعيًا وجزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددًا على أن هذا الموقف يمثل أحد الثوابت الأساسية في السياسة المصرية.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة «الحدث اليوم» مساء السبت، إلى أن مصر تمتلك جاهزية كاملة للوقوف إلى جانب دول الخليج في مواجهة أي تهديد يستهدف أمنها أو سيادتها، لافتًا إلى أن التضامن المصري مع الأشقاء في الخليج يستند إلى علاقات استراتيجية متينة وراسخة لا تتأثر بالمتغيرات.

وبيّن أن العلاقات المصرية الخليجية صلبة وتتسم بأنها استراتيجية وعميقة لا تتأثر بأي متغيرات لأنها تقوم على أسس راسخة من المصالح المتبادلة والتاريخ المشترك، مؤكدا أهمية وضع ترتيبات أمنية تضمن أمن الخليج العربي، كامتداد طبيعي وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن علاقات الدول ومساراتها الاستراتيجية لا تُدار ولا تقيم عبر منصات التواصل الاجتماعي أو أصوات فردية، موضحًا أن التنسيق بين مصر ودول الخليج على أعلى مستوى ويعكس طبيعة العلاقات الاستراتيجية المشتركة.

وأكد خلاف على أن هذا التنسيق يتسم بأنه دائم ومستدام وينطلق من إدراك مشترك لأهمية الترابط والتكامل بين الدول، في ظل اللحظة التاريخية التي تمر بما المنطقة العربية بما يتطلب يقظة ووعيًا كاملًا بالتحديات الراهنة.

ونوه متحدث الخارجية، إلى أن التنسيق وثيق جدًا بين مصر والدول الخليجية ويعكس حالة من التضامن والتلاحم بين الأشقاء.

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