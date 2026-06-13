صيحة "الكروب توب" من أبرز صيحات الموضة، لما تضفيه من لمسة تجمع بين الأناقة والجرأة، وخلال صيف 2026، تألقت العديد من النجمات بهذه الصيحة بأساليب متنوعة.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار بإطلالات مميزة اعتمدن فيها "الكروب توب".

هنا الزاهد

لفتت الفنانة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة مميزة، حيث ارتدت طقما مكونا من قطعتين، توب باللون البني نسقته مع بنطلون جينز واسع، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، فيما تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وأكملت إطلالتها بحقيبة بنية اللون وإكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة وأسورة، إضافة إلى نظارة شمسية أضفت لمسة عصرية.

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة شبابية، مرتدية توبا ضيقا بصيحة "الهاف ستومك" مع بنطلون جينز فاتح اللون، واختارت مكياجا ترابيا مع إبراز جمال العينين، بينما انسدلت خصلات شعرها على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أسود وحقيبة باللون الأبيض، ما منحها مظهرا أنيقا.

روان بن حسين

اختارت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين فستانا طويلا بتصميم مستوحى من صيحة "الكروب توب"، ما منحها إطلالة أنثوية جذابة.

واعتمدت مكياجا قويا أبرز ملامح وجهها، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، بينما زينت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات مكونة من قلادة وخاتم.

وئام مجدي

تألقت الفنانة وئام مجدي بطقم باللون الأزرق الفاتح، منحها مظهرا هادئا ومنعشا يتناسب مع الأجواء الساحلية، وأكملت اللوك بارتداء واكتفت بإكسسوارات بسيطة مكونة من نظارة شمسية وأقراطا صغيرة، بينما اعتمدت تسريحة ذيل الحصان التي تناسبت مع طبيعة الإطلالة الصيفية.

مايا دياب

أما الفنانة مايا دياب، اختارت إطلالة جريئة، حيث ارتدت توبا أسود ضيقا نسقته مع بنطلون جينز واسع، وأضافت حزاما أسود عند الخصر أبرز رشاقة قوامها.

واعتمدت مكياجا ترابيا يتناسب مع لون بشرتها، بينما أكملت مظهرها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق دائري وخاتم.

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