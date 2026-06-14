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سجل إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب، هدفا تاريخيا في مرمى المنتخب البرازيلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وتمكن إسماعيل صيباري من تسجيل الهدف الأول للمغرب في مرمى البرازيل، عند الدقيقة رقم 21، من زمن الشوط الأول.

رقم تاريخي لإسماعيل صيباري

وبات صيباري أول لاعب مغربي في التاريخ يسجل هدفا في مرمى البرازيل ببطولة كأس العالم، بعد الهدف الذي سجله خلال الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المغرب والبرازيل، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث أحرز صيباري هدف المغرب الأول، قبل أن يتعادل فينيسيوس للمنتخب البرازيل.

مجموعة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب البرازيل في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "المنتخب المغربي، هايتي وإسكتلندا".

والجدير بالذكر أن هدف الصيباري اليوم في مرمى البرازيل، يعد الهدف الأول للنجم المغربي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

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