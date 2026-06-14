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وراء المدافع الدولي روبرتو لوبيس قصة غير تقليدية في عالم كرة القدم الدولية، إذ لعبت منصة لينكد إن دوراً غير مباشر في فتح باب المشاركة أمامه مع منتخب كاب فيردي في كأس العالم 2026.

ووفقاً لوكالة الأنباء البريطانية "رويترز" فإن لوبيس تجاهل في البداية رسالة تلقاها عبر منصة لينكد إن من الاتحاد الكروي لكاب فيردي، معتقداً أنها مجرد رسالة مزعجة "Spam" خاصة وأنها كانت مكتوبة باللغة البرتغالية وهو ما دفعه إلى عدم الرد عليها.

وأوضحت الوكالة أنه تلقي لاحقاً رسالة متابعة باللغة الإنجليزية من الاتحاد، تؤكد العرض المقدم له لتمثيل منتخب كاب فيردي الذي يستعد لمواجهة إسبانيا في افتتاح مبارياته بالمونديال.

وقال لوبيس في تصريحات عبر "رويترز":" بعد تسعة أشهر أرسلوا لي رسالة أخرى باللغة الإنجليزية يسألونني إن كنت فكرت في العرض وهنا أدركت أن الأمر حقيقي، فقمت بترجمة الرسالة الأولى وتواصلت معهم".

وأضاف:"كان الأمر غريباً أن يأتي العرض عبر لينكد إن لكنهم أوضحوا لاحقاً أنهم واجهوا صعوبة في التواصل مع ناديي، وعندما أدركت جدية الفرصة وافقت فوراً وبدأنا في إنهاء الإجراءات".

وعن هدفه في مونديال 2026، قال:"هدفنا الأول هو تجاوز دور المجموعات، لا يمكن التفكير بعيداً قبل تخطي هذه المرحلة، لكننا نؤمن بقدرتنا على المنافسة لأننا وصلنا إلى هنا عن جدارة".

ولعب للوبيس صاحب الـ 33 عاماً في الدوري الأيرلندي الممتاز، إذ قضى كامل مسيرته مع فريقي بوهيميان إف سي وشامروك روفرز، ولم يسبق له اللعب دولياً سوى مع منتخب أيرلندا تحت 19 عاماً.

مشاركته الأولي بقميص كاب فيردي

وكان لوبيس تم استدعائه لتمثيل منتخب كاب فيردي بلد والده في وقت سابق، إذ شارك لأول مرة في الفوز على توجو عام 2019 بنتيجة 2-0.

ومنذ انضمامه للرأس الأخضر ساهم لوبيس في تطور المنتخب، إذ شارك في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، بجانب الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى كأس العالم 2026.

والجدير بالذكر أن منتخب كاب فيردي يقع في المجموعة الثامنة بكأس العالم والتي تضم إسبانيا والسعودية وأوروجواي.