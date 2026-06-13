تألقت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أسود بتصميم أنيق

ارتدت أوبال فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، مزينا بنقوشات وتطريزات مميزة أضفت عليه لمسة من الأناقة والرقي.





مكياج هادئ يبرز الملامح

اعتمدت أوبال مكياجا هادئا يتناسب مع لون بشرتها، حث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وآي شادو باللون البني، ما أبرز ملامحها بشكل ناعم.

شعر انسيابي أبرز ملامح وجهها

تركت أوبال خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي يتناسب مع إطلالتها وأبرز ملامح وجهها.

تفاصيل الإكسسوارات

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، ساعة يد.

سر تميز إطلالات ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا

تشتهر ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالتها الأنيقة والجذابة التي تخطف بها الأنظار، والتي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة والملابس الكاجوال اليومية.

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