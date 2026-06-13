إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بفستان جذاب.. كيف نسقته؟

كتب : أسماء مرسي

05:15 م 13/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ملكة جمال العالم 2025 بفستان جذاب
  • عرض 3 صورة
    اختارت أوبال تسريحة الشعر المنسدلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان أسود بتصميم أنيق

ارتدت أوبال فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، مزينا بنقوشات وتطريزات مميزة أضفت عليه لمسة من الأناقة والرقي.

مكياج هادئ يبرز الملامح

اعتمدت أوبال مكياجا هادئا يتناسب مع لون بشرتها، حث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وآي شادو باللون البني، ما أبرز ملامحها بشكل ناعم.

شعر انسيابي أبرز ملامح وجهها

تركت أوبال خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بشكل انسيابي يتناسب مع إطلالتها وأبرز ملامح وجهها.

تفاصيل الإكسسوارات

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، ساعة يد.

سر تميز إطلالات ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا

تشتهر ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالتها الأنيقة والجذابة التي تخطف بها الأنظار، والتي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة والملابس الكاجوال اليومية.

اقرأ أيضا:

أسوأ إطلالات النجمات في حفل The Tony Awards 2026

14 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "Gotham"

بالأحمر الناري.. هنا الزاهد تتألق بفستان أنيق

اعرف برجك من تاريخ ميلادك

ملكة جمال العالم 2025 إطلالات النجمات الموضة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أجواء موسيقية في المترو.. عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور
أخبار مصر

أجواء موسيقية في المترو.. عزيز مرقة يحيي حفلاً مجانياً في محطة عدلي منصور
الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟
علاقات

الكوتشينة.. متى ظهرت لأول مرة فى التاريخ؟
11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
أخبار مصر

11 صورة| ضبط مصنع مراتب مُقلدة بالقليوبية.. وإحالة المخالفين للنيابة
1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
اقتصاد

1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج
أخبار مصر

وزير الزراعة: ندرس تصدير البيض المبستر والبودر إلى الخارج

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: استثمارات بمئات الملايين بعد تسوية مستحقات شركات النفط الأجنبية
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا