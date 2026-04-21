أطلت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة جذابة، وذلك خلال حضورها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته العاشرة.

ما تفاصيل فستان حنان مطاوع الأزرق في أحدث ظهور لها؟

ارتدت حنان فستان طويل باللون الأزرق مصنوع من الشيفون بصيحة الأوف شولدر ومزود بحزام عريض باللون الذهبي عند منطقة الخصر، من تصميم "MAISON SAMY".

ما سر اختيار المكياج الترابي لحنان مطاوع؟

واعتمدت حنان مكياجا ترابيا، حيث وضعت آي شادو باللون البني وأحمر شفاه باللون النيود، بواسطة خبيرة التجميل "منى إسماعيل".

كيف اختارت حنان مطاوع تسريحة شعرها لتكمل أناقتها؟

واختارت حنان أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تتماشى مع إطلالتها الأنيقة، بواسطة مصفف الشعر "محمود أحمد".

كيف نسقت حنان مطاوع إكسسواراتها مع فستانها؟

زينت إطلالتها بمجوهرات أنيقة مكونة من حلق وخاتم، من تصميم "هاجر نبيل".

ما تفاصيل حقيبة حنان مطاوع في المهرجان؟

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي، من تصميم "Mounaya Gallery".

