ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : آية محمد
الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.78 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.