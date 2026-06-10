ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.78 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.