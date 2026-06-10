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ارتفع في 5 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

11:16 ص 10/06/2026

الريال السعودي

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ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-6-2026، مقارنة بمستواه أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.75 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.73 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.78 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

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