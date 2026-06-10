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تركي آل الشيخ يكشف حقيقة دعوة الأهلي لبطولة ودية

كتب : هند عواد

10:44 ص 10/06/2026
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نفى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تواصله مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لدعوة الأحمر إلى بطولة ودية.

فرج عامر يثير الجدل.. وتركي آل الشيخ يرد

أثار فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، الجدل بمنشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "تركي آل الشيخ يتواصل مع مجلس إدارة الأهلي والكابتن الخطيب".

وأضاف: "ليتم التأكيد على دعوة الأهلي للمشاركة في البطولة الودية ضمن موسم الرياض، والتي تجمع الأهلي والنصر والهلال وإنتر ميامي، وتصل جوائزها إلى 10 ملايين دولار".

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري المصري، ليغيب عن بطولة دوري أبطال أفريقيا المقبلة.

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تركي آل الشيخ الأهلي فرج عامر

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