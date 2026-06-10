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شرط جزائي ضخم.. بنفيكا يعلن رحيل مورينيو إلى ريال مدريد رسميًا

كتب : محمد خيري

10:41 ص 10/06/2026

مورينيو

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أعلن نادي بنفيكا البرتغالي، اليوم، رحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من النادي الإسباني للتعاقد معه.

بنفيكا يعلن رحيل مورينيو

وأوضح بنفيكا، في بيان رسمي، أن ريال مدريد أخطر إدارة النادي برغبته في التعاقد مع مورينيو، مقابل سداد قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده، والبالغة 15 مليون يورو.

وأشار النادي البرتغالي إلى أن مورينيو وافق على الانتقال إلى ريال مدريد، ما أدى إلى تفعيل بند الشرط الجزائي وإنهاء ارتباطه بالنادي، مع توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها على رأس الجهاز الفني.

وفي سياق متصل، أعلن بنفيكا التعاقد مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا بعقد يمتد لموسمين، مع خيار التمديد حتى نهاية موسم 2028-2029.

رحيل مدرب ريال مدريد

وكان ريال مدريد قد أعلن، في وقت سابق، فسخ التعاقد بالتراضي مع مدربه ألفارو أربيلوا، تمهيدًا لعودة مورينيو إلى ملعب سانتياغو برنابيو، في ولاية تدريبية جديدة بعد تجربته السابقة مع الفريق الملكي.

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مورينيو ريال مدريد بنفيكا

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