شهدت السجادة الحمراء لحفل جوائز The Tony Awards 2026 العديد من النجمات بإطلالات متنوعة، إلا أن بعض الأزياء أثارت الجدل ولم تحظى بإعجاب متابعي الموضة.

وفي هذا التقرير، نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز The Tony Awards 2026، وفقا لمجلة "فوج" و "people".

كوين لطيفة

أطلت مغنية الراب والممثلة الأمريكية كوين لطيفة بفستان طويل باللون الأسود "كت" ونسقت معه إكستنشن طويل مصنوع من الريش بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

مدرسة كول

ظهرت الممثلة الأمريكية مدرسة كول بـ سوت باللون الفوشيا اللامع مكونة من بلوزة وبنطلون واسع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق.

سارة بولسون

تألقت الممثلة الأمريكية سارة بولسون بفستان طويل باللونين البيج والموف "كت"، يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، زينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

أوبري بلازا

تألقت الممثلة الأمريكية أوبري بلازا بفستان طويل "كت" باللونين الأسود والأبيض، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

جوردان روث

ارتدت الممثلة الأمريكية جوردان روث فستان طويل "كت" باللون البيج مزينا برسومات باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

مايا رودولف

ظهرت الممثلة الأمريكية مايا رودولف بفستان طويل "كت" باللون الأسود ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

اقرأ أيضا:

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026

20 صورة لأجمل إطلالات النجمات في حفل "amfAR 2026"

16 صورة لنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في ختام مهرجان كان 2026

أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026