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جيش الاحتلال ينذر سكان بلدتين في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري

كتب : وكالات

11:10 ص 10/06/2026

جيش الاحتلال

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أصدر الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أوامر إخلاء لسكان بلدتي الغسانية وحومين الفوقا في جنوب لبنان، مطالباً الأهالي بمغادرة المناطق المستهدفة والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، تمهيداً لتنفيذ غارات عسكرية جديدة قال إنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله.

مزاعم إسرائيلية لتبرير الغارات على جنوب لبنان

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن هذه الإجراءات تأتي على خلفية ما وصفه بـ"انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار"، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي بات مضطراً إلى التحرك ضد الحزب وتنفيذ عمليات عسكرية تستهدف أنشطته في المنطقة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان عاجل أن التحذير يشمل سكان بلدة الغسانية التابعة لقضاء صيدا، وبلدة حومين الفوقا التابعة لقضاء النبطية، داعياً جميع المتواجدين فيهما إلى الإخلاء الفوري قبل بدء العمليات العسكرية.

استهداف مواقع في مدينة صور

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نفذ خلال أمس الثلاثاء غارات استهدفت ما وصفها ببنى تحتية تابعة لحزب الله في مدينة صور ومناطق أخرى من جنوب لبنان، ضمن حملة عسكرية متواصلة ضد مواقع الحزب.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن ستة مواقع في مدينة صور كانت تُستخدم من قبل حزب الله لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقواتها، مشيراً إلى أن من بينها منشأة مخصصة لإطلاق طائرات مسيرة متفجرة مزودة بكاميرات للرؤية من منظور الشخص الأول، وفق ما جاء في بيانه.

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