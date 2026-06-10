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عبر تليجرام.. تداول صور مزعومة لامتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية الجيزة

كتب : أحمد الجندي

11:02 ص 10/06/2026

امتحان الدراسات الاجتماعية

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تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" اليوم، صورًا زعمت أنها تخص أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة داخل اللجان.

وجاء تداول الصور بعد مرور جزء من الوقت من بدء امتحان الدراسات الاجتماعية داخل لجان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026.

ومن جانبها، بدأت غرف العمليات التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة والإدارات التعليمية، متابعة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة، للتحقق من مدى صحتها ومطابقتها للامتحان الفعلي.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بالمديرية متابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، ورصد أي مخالفات أو محاولات للإخلال بالعملية الامتحانية، لضمان تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة امتحانات الترم الثاني الغش الإلكتروني

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