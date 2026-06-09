كتبت- شيماء مرسي

أُقيم حفل توزيع جوائز توني 2026 في قاعة راديو سيتي الموسيقية بمدينة نيويورك، وعلى السجادة الحمراء، خطفت العديد من النجمات الأنظار بإطلالاتهم الجريئة.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل توزيع جوائز The Tony Awards 2026، وفقا لـ "فوج" ومجلة "بيبول".



دانييل بروكس



أطلت الممثلة والمغنية الأمريكية دانييل بروكس بفستان طويل باللون الفضي بصيحة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.



جورجينا تشابمان



ارتدت الممثلة ومصممة الأزياء الإنجليزية جورجينا تشابمان فستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي اللامع يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.



شوشانا بين



ظهرت الممثلة والمغنية الأمريكية شوشانا بين بفستان طويل مصنوع من المخمل باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



آية كاش



تألقت الممثلة الأمريكية آية كاش بـ كروب توب باللون الرصاصي ونسقت معه بليزر باللونين الأبيض والبني وبنطلون باللون البني، واعتمدت مكياجا قويا، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.



راشيل زيجلر



أطلت الممثلة الأمريكية راشيل زيجلر بفستان طويل "كت" باللون البني يتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها.



ليزلي مانفيل



ظهرت الممثلة الإنجليزية بفستان طويل بصيحة الأوف شولدر باللون البرتقالي اللامع، واعتمدت مكياجا ترابيا، وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

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