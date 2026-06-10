مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
23:00

كوستاريكا

مباريات ودية - منتخبات

البرتغال

- -
22:45

نيجيريا

مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

- -
23:00

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

الخطاب وصل للمحكمة.. تطورات جديدة بشأن عقوبة الزمالك التأديبية

كتب : محمد خيري

11:10 ص 10/06/2026 تعديل في 11:11 ص
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    الزمالك
  • عرض 10 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (12)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (13)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (18)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (10)
  • عرض 10 صورة
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد ملف العقوبة التأديبية الموقعة على نادي الزمالك تطورات جديدة، بعدما نجحت إدارة النادي في التوصل إلى تسوية نهائية مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان اللاعب صلاح مصدق، قد حصل في وقت سابق على حكم من غرفة فض المنازعات يقضي بأحقيته في الحصول على ما يزيد على 800 ألف دولار، بعدما قام بفسخ تعاقده من طرف واحد استنادًا إلى سبب رياضي عادل، نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى النادي.

تطورات موقف الزمالك

وكشف مصدر داخل الزمالك أن المحكمة الرياضية الدولية تلقت خطابًا رسميًا يفيد بتسوية النزاع بين الطرفين، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في القضية المرتبطة بعقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة على النادي.

وأوضح المصدر أن صلاح الدين مصدق أبدى تضامنًا مع الزمالك في ملف الطعن على العقوبة، عقب التوصل إلى اتفاق التسوية وإنهاء الخلاف القائم بين الجانبين.

وأضاف أن المحكمة الرياضية من المنتظر أن تصدر قرارها النهائي بشأن القضية خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري، بعد دراسة كافة المستندات والمذكرات المقدمة من الأطراف المعنية.

القرارات المرتقبة ضد الزمالك

وبحسب المصدر، فإن المحكمة تمتلك أربعة خيارات عند إصدار الحكم، تتمثل في، وقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، أو تخفيض العقوبة الموقعة على النادي، أو إلغاء العقوبة بالكامل، أو تأييد العقوبة واستمرار العمل بها.

اقرأ أيضا:

قبل مواجهة مصر.. غياب حارس ومدافع في مران بلجيكا استعدادًا لكأس العالم 2026

في اليوم الافتتاحي.. طاقم حكام مصري يقود أول مباراة في كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيفا مصدق

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

إيران تٌصدر بيانًا حول ردها على الهجوم الأمريكي الأخير.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

إيران تٌصدر بيانًا حول ردها على الهجوم الأمريكي الأخير.. ماذا قالت؟
وزير التعليم يزف بشرى لرؤساء اللجان والملاحظين قبل امتحانات الثانوية العامة
مدارس

وزير التعليم يزف بشرى لرؤساء اللجان والملاحظين قبل امتحانات الثانوية العامة
البحرية البريطانية: اشتباك مسلح بين زورق وسفينة شحن قرب اليمن
شئون عربية و دولية

البحرية البريطانية: اشتباك مسلح بين زورق وسفينة شحن قرب اليمن
أسس مسرح الفلاحين وارتبط بمسقط رأسه.. محطات بارزة في حياة الفنان الراحل
زووم

أسس مسرح الفلاحين وارتبط بمسقط رأسه.. محطات بارزة في حياة الفنان الراحل
عبر تليجرام.. تداول صور مزعومة لامتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية الجيزة
مدارس

عبر تليجرام.. تداول صور مزعومة لامتحان الدراسات الاجتماعية بإعدادية الجيزة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وتؤكد دعمها الكامل للدول الثلاث
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة