شهد ملف العقوبة التأديبية الموقعة على نادي الزمالك تطورات جديدة، بعدما نجحت إدارة النادي في التوصل إلى تسوية نهائية مع المدافع المغربي صلاح الدين مصدق بشأن مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان اللاعب صلاح مصدق، قد حصل في وقت سابق على حكم من غرفة فض المنازعات يقضي بأحقيته في الحصول على ما يزيد على 800 ألف دولار، بعدما قام بفسخ تعاقده من طرف واحد استنادًا إلى سبب رياضي عادل، نتيجة عدم حصوله على مستحقاته المالية لدى النادي.

تطورات موقف الزمالك

وكشف مصدر داخل الزمالك أن المحكمة الرياضية الدولية تلقت خطابًا رسميًا يفيد بتسوية النزاع بين الطرفين، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في القضية المرتبطة بعقوبة إيقاف القيد التأديبي المفروضة على النادي.

وأوضح المصدر أن صلاح الدين مصدق أبدى تضامنًا مع الزمالك في ملف الطعن على العقوبة، عقب التوصل إلى اتفاق التسوية وإنهاء الخلاف القائم بين الجانبين.

وأضاف أن المحكمة الرياضية من المنتظر أن تصدر قرارها النهائي بشأن القضية خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الجاري، بعد دراسة كافة المستندات والمذكرات المقدمة من الأطراف المعنية.

القرارات المرتقبة ضد الزمالك

وبحسب المصدر، فإن المحكمة تمتلك أربعة خيارات عند إصدار الحكم، تتمثل في، وقف تنفيذ العقوبة بشكل مؤقت، أو تخفيض العقوبة الموقعة على النادي، أو إلغاء العقوبة بالكامل، أو تأييد العقوبة واستمرار العمل بها.

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