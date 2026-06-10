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وزير التعليم يزف بشرى لرؤساء اللجان والملاحظين قبل امتحانات الثانوية العامة

كتب : أحمد الجندي

11:01 ص 10/06/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف حافز إثابة لرؤساء لجان الامتحانات والمراقبين الأوائل والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وتضمن القرار منح رئيس اللجنة والمراقب الأول حافز إثابة بقيمة ٢٠٠٠ جنيه لكل منهما، بينما تقرر منح الملاحظ حافزًا بقيمة ١٠٠٠ جنيه، تقديرًا للجهود المبذولة في أعمال الامتحانات.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم توزيع خطابات الندب على المديريات والإدارات التعليمية يوم السبت المقبل الموافق ١٣ يونيو الجاري.

كما سيتم تفعيل عمل لجان الاعتذارات لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٦، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٦ يونيو ٢٠٢٦، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة.

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الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم

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