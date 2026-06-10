نعى الفنان أشرف زكي الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون، الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية بعد معاناة مع أزمة صحية شديدة، عن عمر ناهز 83 عامًا.

ونشر أشرف زكي صورة أرشيفية للفنان الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "وداعا أيها الرجل العظيم".

موعد ومكان جنازة عبدالعزيز مخيون

وأعلنت أسرة الفنان عبدالعزيز مخيون أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر مباشرة بالمسجد الكبير في مسقط رأسه بقرية زكي أفندي القبلية، على أن يُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهالي ومحبيه، فيما تتلقى الأسرة واجب العزاء بالقرية.

أبرز أعمال عبدالعزيز مخيون

وشارك الفنان عبدالعزيز مخيون في عدد كبير من الأعمال الدرامية الناجحة، من بينها مسلسلات "ليالي الحلمية"، و"الجماعة"، و"السندريلا"، و"أم كلثوم"، و"عمر".

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية البارزة، من بينها أفلام "الكرنك"، و"حدوتة مصرية"، و"إسكندرية ليه"، وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في مشواره الفني.

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، بعدها نقل لغرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته اليوم الأربعاء.

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