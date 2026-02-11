ظهرت المطربة مايا دياب بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت مايا مرتدية فستانا طويلا باللون البني الفاتح مزينا بشراشيب لامعة، كما جاء تصميمه بقصة ضيقة تبرز القوام، مع فتحة جانبية أحد الساقين، ما منح الإطلالة طابعا مُلفتا.

أما النقطة الأبرز في الإطلالة "الكاب" الواسع المصنوع من قماش شفاف وناعم.

الفستان من توقيع مصمم الأزياء اللبناني جان لوي ساباجي، والإطلالة من تنسيق الاستايلست سليمان ضياء.

واعتمدت مكياجا ترابيا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء بنفس لون الفستان.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة.

يتميز اللون البني الفاتح بسهولة تنسيقه مع الإكسسوارات والألوان المختلفة، كما يمنح الفستان لمسة هادئة وأنيقة تناسب جميع ألوان البشرة.

كما يبرز هذا اللون تفاصيل التصميم بشكل جذاب، ويضيف على الإطلالة لمسة من النعومة، وفقا لموقع "Verywellmind".

