كيف نسقت مي فاروق إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 11/02/2026
  عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    مي فاروق بإطلالة لامعة

تألقت المطربة مي فاروق بإطلالة لامعة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مي بإطلالة لافتة مرتدية فستانا طويلا باللون الذهبي، جاء مزينا بتطريزات لامعة أضفت عليه طابعا فاخرا وجذابا، كما تميز بياقة عالية منحت التصميم لمسة راقية وأنيقة.

وجاء الفستان بقصة ضيقة أبرزت قوامها بشكل أنثوي متناسق، بينما أضفت صيحة الشراشيب عند الأكمام لمسة مميزة على الإطلالة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود يتناسب مع لون بشرتها.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي، ما منحها مظهرا جذابا وأنيقا.

وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

وفقا لموقع "Coveti"، يعد اللون الذهبي خيارا مثاليا لمن تبحث عن إطلالة لافتة ومختلفة، إذ يجمع بين الجرأة والأناقة في آن واحد، كما يسهم هذا اللون في إبراز تفاصيل التصميم بشكل واضح، ويتميز بأنه يناسب جميع ألوان البشرة، حيث يمنحها إشراقة وحيوية.

مي فاروق إطلالة مي فاروق إطلالات النجمات

