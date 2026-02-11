وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. من هي الدكتورة منال عوض؟

تولت الدكتورة منال عوض، وزارة التنمية المحلية والبيئة، في الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

وينشر مصراوي فيما يلي السيرة الذاتية للدكتورة منال عوض:

التعليم



• بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية جامعة بنها 1989.

• ماجستير في العلوم الطبية البيطرية 1995.

• دكتوراه في العلوم الطبية البيطرية 1999.

المناصب القيادية• التعيين في وظيفة وكيل معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية للدراسات والبحوث 1992.

• التكليف بمنصب نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة 7/2/2015 وحتى 30/8/2018.

• التكليف بمنصب محافظ دمياط في 1/9/2018 وحتى يوليو 2024.

• التكليف بمنصب وزير التنمية المحلية في 3/7/2024.

• التكليف بالقيام بأعمال وزير البيئة في يوليو 2025.

الإنجازات العملية والعلمية



• جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ عربي في عام 2024.

• شهادة اعتماد مركز سقارة للتنمية المحلية للتدريب لأول مرة منذ إنشائه ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة قومياً.

• جائزة الإنجاز الوطني 2024 في قمة مصر للأفضل.

• درع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمناسبة الفوز بجائزة التميز الحكومي العربي.

• جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية عام 2007 عن خمس أبحاث علمية.

• جائزة اليونسكو لمدن التعلم في 2017 ضمن أفضل 16 مدينة على مستوى العالم.

• الحصول على عضوية برنامج مدن التعلم التابع لهيئة اليونسكو وذلك عام 2016 لتصبح الجيزة أول مدينة بجمهورية مصر العربية حاصلة على العضوية.

• تنفيذ أول "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" SafeCity في محافظة الجيزة بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women.

• تنفيذ ثان "مدينة آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات" SafeCity في محافظة دمياط بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة UN Women.

• الاختيار ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا لعام 2018 وذلك من خلال "منتدى الخمسين" لإسهاماتها الناجحة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية يناير 2019.

• الاختيار ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat.

• درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لاختيار محافظة دمياط عاصمة الابتكار عام 2018 وذلك خلال الحفل الختامي لمعرض القاهرة الدولي الرابع للابتكار في نوفمبر 2018.

• درع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك لحصول محافظة دمياط على أفضل المؤشرات في التعاون الدولي عام 2019.

• جائزة التميز الحكومي عن مدينة رأس البر عام 2019.

• حصول محافظة دمياط على 4 مراكز في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي عن مدينة رأس البر والوحدة المحلية لقرية الشعراء ومكتب التأهيل الاجتماعي بكفر سعد ومكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا.

• حصول مدينة دمياط على الانضمام كعضو في الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو يونيو 2019.

• حصول دمياط على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021.

• تكريم دمياط لحصولها على المركز الثاني في محور أفضل دراسات دعم قرار.

• حصول دمياط على 3 جوائز في مسابقة التميز الحكومي لعام 2023 عن التميز المؤسسي (رأس البر - دمياط - العلاقات العامة بمدينة رأس البر).

• حصول دمياط على المراكز الأولى لعام 2023 بالمؤشر الفرعي للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين والمؤشر الفرعي للابتكار الأخضر بجائزة عاصمة الابتكار مصر لعام 2022.

• حصول محافظ دمياط على الاختيار ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة بالوطن العربي من خلال الحوار الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت شعار "المرأة في القيادة".

• تكريم محافظ دمياط ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية "بناء مصر أقوى" خلال الحفل الذي أقامته سفارتا السويد وكندا.

• فوز مشروع «ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج» بالمركز الثالث فئة المشروعات الكبيرة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

• رئيسًا لفرع شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا في مصر (REFELA) التابعة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية يونيو 2019.

• جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية.





تكريمات وشهادات تقدير



• التكريم لتولي حقيبة التنمية المحلية كأول سيدة مصرية في كندا 2025.

• التكريم من المركز القومي للبحوث للدور في مواجهة التغيرات المناخية.

• الاختيار ضمن أبرز الشخصيات النسائية الملهمة في الوطن العربي من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

أهم المشاركات في المؤتمرات المحلية والدولية



• تنظيم يوم المدن العالمي بالإسكندرية بمشاركة وزراء من مختلف دول العالم أكتوبر 2024.

• تنظيم المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر بالقاهرة بالشراكة مع وزارة الإسكان في نوفمبر 2024.

• المشاركة الفعالة في العديد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وذلك بالعديد من الأبحاث العلمية.

• المشاركة في جولة دراسية عن التكيف مع تغير المناخ بدولة ألمانيا خلال الفترة من 7 إلى 11 يونيو 2015 تحت عنوان (المنظور الألماني تجاه التكيف مع تغير المناخ في المدن الحضرية).

• المشاركة في مؤتمر تغير المناخ بمراكش بالمملكة المغربية خلال الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2016 بعنوان (مؤتمر الأطراف MED-COP).

• المشاركة في ملتقى "رواد العالمين للمدن والمساحات العامة الآمنة" والذي تم عقده في المكسيك خلال الفترة من 22 فبراير إلى يوم 25 فبراير 2017.

• المشاركة في المؤتمر الثالث لمدن التعلم والذي تم عقده بمدينة كورك دولة إيرلندا في سبتمبر 2017 وذلك لتسلم الجائزة التي حصلت عليها محافظة الجيزة ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم كأفضل مدينة تعلم.

• المشاركة في مؤتمر التغير المناخي في مدينة بون، دولة ألمانيا، في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2017.

• المشاركة في جلسات الملتقى الرابع لبرنامج "المدن الآمنة الخالية من العنف ضد النساء والفتيات" بكندا في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2018.

• المشاركة ضمن الوفد المصري في اجتماع رؤساء وفود إقليم شمال إفريقيا للمنظمة المتحدة والحكومات المحلية الأفريقية بمدينة مراكش المغربية في نوفمبر 2018، وذلك للمشاركة في شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا.

• المشاركة بفعاليات الملتقى العربي الأول للتنمية الحضرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مارس 2019.

• المشاركة في جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة من 20 - 24 أغسطس 2019، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجمهورية الإندونيسية ودول قارة إفريقيا في مجالات البنية التحتية.

• المشاركة في أول حوار حول إنشاء مدن الانتماء في الفترة من (5 - 6 مارس 2020) في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدعوة من عمدة مدينة لوس أنجلوس وممثل الأمم المتحدة السامي لتحالف الحضارات.

• المشاركة في المؤتمر العالمي الرابع للمدن الابتكارية "المدن الذكية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" 14 أكتوبر 2021.

• المشاركة في المنتدى العالمي الثالث للحكومات المحلية "الحضري الأول لإسبانيا" والذي تنظمه الأمم المتحدة لتحالف الحضارات UNAOC بأشبيلية في الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر 2021.

• المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2021 بكوريا الجنوبية لتعزيز ونشر ثقافة التعلم وتبادل الخبرات بين المدن المشاركة لجعل المدن أكثر صمودًا أمام التحديات.

• المشاركة في مؤتمر المدن الأفريقية بدولة كينيا 20 مايو 2022 لعرض تجربة محافظة دمياط في مواجهة التحديات أثناء جائحة كورونا.

• المشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للتعلم مدى الحياة من أجل حلول مستدامة في مدن التعلم العربية خلال الفترة من 10 - 11 مايو 2023 بالمملكة العربية السعودية.

• المشاركة عبر تقنية فيديو كونفرنس بفعاليات اجتماع المائدة المستديرة لرؤساء البلديات كجزء من مؤتمر "جسر المدن على الإنترنت لعام 2020" في نسخته الخامسة والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO ومدينة فيينا.

• المشاركة، عبر تطبيق "زووم"، بالمؤتمر العالمي الذي نظمه البنك الدولي تحت عنوان "مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طليعة العمل المناخي (حان وقت العمل)".

• المشاركة في انتخابات اختيار رئيس شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا والذي انعقدت بكيسومو الكينية.

• المشاركة في مؤتمر "قمة بناء الجسور 2023" ضمن الدورة 84 للجنة التنمية الحضرية والإسكان وإدارة الأراضي CUDHLM، والتي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا UNECE ومركز المدن العالمية بمدينة جنيف بسويسرا في أكتوبر 2023.

• المشاركة في مهرجان اليونيسكو للتعلم مدى الحياة "التعلم مدى الحياة وأهميته نحو تعزيز رؤى التنمية المستدامة والمواطنة العالمية" والذي عقد بمدينة شنغهاي بالصين في أكتوبر 2023.

مشروعات تنموية وتنفيذية



• افتتاح أعمال تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة ثلاث شوارع رئيسية بحضور رئيس مجلس الوزراء.

• الارتقاء بالبنية التحتية للمجازر الحكومية وفق أحدث المواصفات الفنية والبيئية.

• بدء تطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة وإعادة المظهر الحضاري والجمالي لها بمنطقة الكوربة.

• دعم جهود تنمية الاقتصاد المحلي وخلق المزيد من فرص العمل للمرأة والشباب عبر مبادرة برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية.

• دفع وتيرة العمل في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة مشروعات الإدارة المحلية.

• جولات ميدانية على العديد من المراكز والأحياء والمدن بالمحافظات لمتابعة مستوى تقديم الخدمات المحلية ومتابعة حل شكاوى المواطنين.

• تطوير منظومة المخلفات الصلبة ومستوى النظافة بالمحافظات وهو ما أسهم في إحداث تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين ومعدلات جودة الحياة.

• الاهتمام بمنظومة التدريب والتأهيل للكوادر المحلية لخلق صف ثانٍ بالمحليات لتولي القيادة وتطوير منظومة التدريب بمركز سقارة للتدريب وإتاحة العديد من المنح التدريبية بالخارج.

• مساعدة المحافظات والوحدات المحلية على تعظيم وحوكمة مواردها الذاتية وإنفاقها الاستثماري بما يضمن تحقيق أفضل أثر إيجابي مستدام على المجتمعات المحلية والمواطنين.

• دفع وتيرة العمل المحلي فيما يخص تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة.

• التنسيق مع لجنة استرداد الأراضي والمحافظات لتنفيذ عدد من موجات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب والأجيال القادمة في الحفاظ وتطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين.

• التصدي بكل قوة للمقصرين في أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالمحليات.