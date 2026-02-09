كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة
كتبت- شيماء مرسي
تألقت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
ارتدت كارمن فستان طويل باللون الذهبي "كت" مزينا بالكامل بالتطريزات باللون الفضي ومزود بإكستنشن باللون الأصفر.
وبحسب" world fashion"، اللون الذهبي يعطي إحساس بالفخامة والدفء، ويبرز لون البشرة بشكل جميل، وأيضا يبرز الخصر بشكل أنثوي ناعم.
واعتمدت كارمن مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود.
وتركت كارمن خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم بالإضافة إلى انسيال.