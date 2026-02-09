إعلان

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة

كتبت- شيماء مرسي

06:25 م 09/02/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كارمن سليمان (2)
  • عرض 7 صورة
    كارمن سليمان (3)
  • عرض 7 صورة
    كارمن سليمان (4)
  • عرض 7 صورة
    كارمن سليمان (6)
  • عرض 7 صورة
    كارمن سليمان (5)
  • عرض 7 صورة
    كارمن سليمان (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة كارمن سليمان بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت كارمن فستان طويل باللون الذهبي "كت" مزينا بالكامل بالتطريزات باللون الفضي ومزود بإكستنشن باللون الأصفر.

وبحسب" world fashion"، اللون الذهبي يعطي إحساس بالفخامة والدفء، ويبرز لون البشرة بشكل جميل، وأيضا يبرز الخصر بشكل أنثوي ناعم.

واعتمدت كارمن مكياجا قويا حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود.

وتركت كارمن خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه وحلق وخاتم بالإضافة إلى انسيال.

كارمن سليمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
مصراوى TV

ضياء داود: المصريون في الخارج أصحاب فضل.. وحكومة مدبولي تفتقد للحس السياسي
"أجمد ومتبقاش خفيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "رامز ليفل
مسرح و تليفزيون

"أجمد ومتبقاش خفيف".. أول تعليق من رامز جلال على برنامجه الجديد "رامز ليفل
وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
أخبار مصر

وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026
"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل
حوادث وقضايا

"اشترى كفنه بيده".. لغز النبوءة الأخيرة لـ "سفير الجدعنة" بفيصل

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية
أخبار المحافظات

بعد "فيديو الضرب".. إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على والدتها بالشرقية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"النقض" تبطل فوز نائبي منيا القمح وتقضي بإعادة الانتخابات
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة