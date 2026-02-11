تألقت الفنانة منة فضالي بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت منة قميصا باللون الأبيض، جاء بتصميم بسيط، ونسقت معه جيبا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، مامنحها طابعا جريئا.

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الوردي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وأسورة.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأبيض من الألوان الأساسية في عالم الموضة، فهو يمنح مرتديه أناقة وبساطة، ويساعد أيضا على إبراز ملامح التصميم بشكل واضح.

كما يتميز بقدرته على التنسيق مع مختلف الإكسسوارات، كما ظهرت الفنانة منة فضالي.

اقرأ أيضا:

كالعروس.. ميريام فارس بفستان أبيض ساحر

بالأحمر الناري.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالتها

لوك جريء ومكياج ترابي.. مايا دياب بإطلالة ملفتة

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة

يارا السكري بإطلالة ناعمة.. كيف نسقتها؟



