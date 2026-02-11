إعلان

منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالتها.. كيف نسقتها؟

كتب : أسماء مرسي

03:30 م 11/02/2026
    منة فضالي بإطلالة جريئة
    اعتمدت منة تسريحة الشعر المنسدلة
    وضعت منة أحمر الشفاه باللون الوردي

تألقت الفنانة منة فضالي بإطلالة مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت منة قميصا باللون الأبيض، جاء بتصميم بسيط، ونسقت معه جيبا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، مامنحها طابعا جريئا.

واعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع لون بشرتها، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الوردي.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من خاتم، وأسورة.

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأبيض من الألوان الأساسية في عالم الموضة، فهو يمنح مرتديه أناقة وبساطة، ويساعد أيضا على إبراز ملامح التصميم بشكل واضح.

كما يتميز بقدرته على التنسيق مع مختلف الإكسسوارات، كما ظهرت الفنانة منة فضالي.

