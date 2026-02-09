إعلان

لوك جريء ومكياج ترابي.. مايا دياب بإطلالة ملفتة

كتبت- شيماء مرسي

06:51 م 09/02/2026
ظهرت الفنانة مايا دياب بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت مايا جاكيت قصير باللون الأسود مزينا بتطريزات باللون الذهبي ونسقت معه هوت شورت باللون البرجندي وتوب باللون الذهبي.

وفقا لـ "فوج"، يمكن ارتداء الهوت شورت باللون البرجندي في الخروجات والسفر والإطلالات النهارية، ويمكن تنسيقه مع حذاء باللون الأسود، كما فعلت الفنانة مايا دياب.

واعتمدت مايا مكياجا ترابيا حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وأي شادو باللون البني الداكن.

واختارت مايا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

ونسقت الفنانة مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود وقبعة بنفس اللون.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وأسورة.

مايا دياب لوك جريء

