يارا السكري بإطلالة ناعمة.. كيف نسقتها؟

أطلت الفنانة يار السكري بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ارتدت يارا بالطو طويل باللون الأسود ونسقت أسفلها توب وبنطلون بنفس اللون.

وفقا لـ "فوج"، البالطو الأسود يعطي مظهرا راقيا، ويتماشى مع اللون الأبيض والرمادي، ويصلح للعمل والمشاوير والسهرات والمناسبات الرسمية.

واعتمدت يارا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه باللون البني.

واختارت يارا أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم.

ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأسود.