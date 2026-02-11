لن يلعب قبل شهرين.. صدمة لـ حمزة عبد الكريم مع رديف برشلونة

ستوري نجوم كرة القدم..إمام عاشور بعد العودة من العمرة.. وميدو في الجيم

تعرض اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، المنضم حديثا لفريق الرديف ببرشلونة الإسباني، لصدمة قوية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن صفقات رديف برشلونة الجديدة، ومن بينهم حمزة عبد الكريم، لن يمكن الاعتماد عليهم خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوليانو بيليتي، المدير الفني للفريق، لن يستطيع الاستفادة من الصفقات التي وصلت في الانتقالات الشتوية خلال الأسابيع القادمة، فقط خواكين ديلجادو، الذي انضم أولًا وبدأ اللعب بشكل فوري، أما حمزة عبد الكريم وباتريسيو باسيفيكو وجوينسلي أونستين فلن يتمكنوا من مساعدة الفريق بشكل فعّال لفترة طويلة.

وأضافت الصحيفة: "أثارت التدريبات الأولى لحمزة عبد الكريم توقعات كبيرة، فالمهاجم المصري كان الصفقة الأكثر لفتًا للأنظار، باعتباره نجمًا في بلاده وفي كرة القدم الأفريقية، والكثير من زملائه والجهاز الفني مندهشون من جودته الفنية، لكن المشكلة تعود مجددًا".

ولن يمكن لفريق رديف برشلونة من الاعتماد على حمزة عبد الكريم، قبل شهرين، وفي أفضل الأحوال بعد شهر ونصف، كونه لاعبًا من خارج الاتحاد الأوروبي، مما يؤخر الإجراءات الورقية بشكل كبير.

