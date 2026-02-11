غداً.. غلق باب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم غلق باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026. غداً الخميس 12 فبراير وحثت الوزارة الطلاب الذين لم يكملوا تسجيل بياناتهم على الإسراع بالانتهاء من العملية خلال الساعات القادمة قبل انتهاء الموعد النهائي.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الثانوية العامة 2026

ويجب على الطلاب تقديم المستندات التالية:

-أصل شهادة الميلاد الحديثة (كمبيوتر) وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

-ثلاث صور شخصية حديثة مقاس 4×6 سم، مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، على أن يتم كتابة اسم الطالب بالكامل أسفل الصورة وخلفها وفق شهادة الميلاد وختمها بخاتم شعار الجمهورية.

-ويُشدد على توقيع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بالاستمارة الإلكترونية، والذي ينص على عدم إدخال الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجنة الامتحان، بعد الاطلاع على القرار الوزاري المنظم لذلك.

وتقوم المدارس بالاعتماد على الاستمارات الإلكترونية وجميع محتوياتها، بالإضافة إلى كشوف “150 د امتحانات” المطبوعة من موقع الوزارة بعد مراجعتها، لضمان صحة البيانات المدخلة.

وأكدت الوزارة على ضرورة قيام الطلاب بتسليم الاستمارة الإلكترونية بعد طباعتها، كاملة بجميع محتوياتها، إلى مسئول شؤون الطلبة في المدرسة، طبقًا للبيانات التي تم إدخالها إلكترونيًا.

آخر موعد لتسجيل الاستمارة

حددت وزارة التربية والتعليم آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة يوم الخميس 12 فبراير 2026، لتوفير فرصة للطلاب المتأخرين في التسجيل قبل إغلاق النظام نهائيًا.

