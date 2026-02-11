بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الإعدام شنقاً بحق متهم، شارك مع آخرين في مقتل 11 شخصاً عام 2011 بسبب خلافات ثأرية بينهم في إحدى قرى مركز مغاغة.

وعُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، وحسن بشير، ومحمود السيد، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقضت بتأييد حكمها السابق في عام 2022، بمعاقبة "ع، أ"، عامل، بالإعدام شنقاً، لاتهامه وآخرين بقتل 11 شخصاً أخذاً بالثأر عام 2011 على خلفية مقتل أحد أفراد عائلته.

وجاء الحكم عقب إلقاء القبض على المتهم، وإعادة إجراءات محاكمته حضورياً، بعد أن سبق الحكم عليه بالسجن 15 عاماً غيابياً.

تعود أحداث القضية رقم 11438 لسنة 2011 والمقيدة برقم 478 لسنة 2011 شمال المنيا، بقيام عدداً من الأشخاص بقتل 11 شخصاً بعد أن أمطروهم بالرصاص أخذاً بالثأر عقب مقتل أحد أفراد أسرتهم، وتمت أعمال محاكمة المتهمين، وقضت محكمة جنايات المنيا عام 2022 بمعاقبة 9 منهم بالإعدام شنقاً، واثنين آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، حضوريا وغيابيا، وعقب ضبط المتهم الأخير تم إعادة إجراءات محاكمته، وصدر بحقه حكماً بالإعدام وتم تأييده في جلسة اليوم.