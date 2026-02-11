تألقت الفنانة هاجر أحمد بإطلالة أنيقة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هاجر بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة باللون الأسود، جاءت بتصميم واسع، مع أزرار أضفت لمسة من التميز على اللوك.

واختارت تنسيق البدلة مع توب بنفس اللون، ما منح الإطلالة مظهرا متناسقا وأنيقا.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود، وحقيبة يد باللون الأوف وايت.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم.

وفقا لموقع "Quora"، اللون الأسود من أكثر الألوان كلاسيكية وأناقة، فهو يمنح الإطلالة مظهرا أنيقا وفخما، كما يتميز الأسود بقدرته على التنسيق مع مختلف الألوان والإكسسوارات.

اقرأ أيضا:

كالعروس.. ميريام فارس بفستان أبيض ساحر

بالأحمر الناري.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالتها

لوك جريء ومكياج ترابي.. مايا دياب بإطلالة ملفتة

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة

يارا السكري بإطلالة ناعمة.. كيف نسقتها؟



