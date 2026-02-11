إعلان

الأسود يليق بها.. هاجر أحمد بإطلالة أنيقة

كتب : أسماء مرسي

03:05 م 11/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    هاجر أحمد بلوك أنيق
  • عرض 3 صورة
    اعتمدت هاجر تسريحة الشعر المنسدلة الأسود يليق بها.. هاجر أحمد بإطلالة أنيقة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت الفنانة هاجر أحمد بإطلالة أنيقة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت هاجر بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة باللون الأسود، جاءت بتصميم واسع، مع أزرار أضفت لمسة من التميز على اللوك.

واختارت تنسيق البدلة مع توب بنفس اللون، ما منح الإطلالة مظهرا متناسقا وأنيقا.

واعتمدت مكياجا ناعما وهادئا، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود، وحقيبة يد باللون الأوف وايت.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وخاتم.

وفقا لموقع "Quora"، اللون الأسود من أكثر الألوان كلاسيكية وأناقة، فهو يمنح الإطلالة مظهرا أنيقا وفخما، كما يتميز الأسود بقدرته على التنسيق مع مختلف الألوان والإكسسوارات.

اقرأ أيضا:

كالعروس.. ميريام فارس بفستان أبيض ساحر

بالأحمر الناري.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالتها

لوك جريء ومكياج ترابي.. مايا دياب بإطلالة ملفتة

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة

يارا السكري بإطلالة ناعمة.. كيف نسقتها؟

هاجر أحمد إطلالة هاجر أحمد إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
حوادث وقضايا

3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية بسقارة
بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا
أخبار المحافظات

بعد 15 عاماً.. الإعدام لمتهم شارك في مجزرة راح ضحيتها 11 شخصاً بالمنيا

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"
زووم

رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"
خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن
زووم

خالد منتصر يهاجم شيماء سيف بشأن اعتزال الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء