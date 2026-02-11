انطلاق قمة ومعرض "AI Everything MEA" بالقاهرة "صور"

تصوير- محمد معروف

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وإفريقيا(MEA) مصر"، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بما يعكس الاهتمام المتزايد بملف الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي للدولة.

وتعقد القمة والمعرض على مدار يومين بمركز مصر للمعارض الدولية، لتتحول القاهرة إلى منصة دولية تجمع قادة التكنولوجيا وصناع القرار والمستثمرين لرسم ملامح مستقبل الابتكار المسؤول والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية المتقدمة.

ويشارك في الحدث أكثر من 350 شركة ومؤسسة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي من أكثر من 30 دولة، لعرض أحدث الحلول والتطبيقات العملية في قطاعات حيوية تشمل الخدمات الحكومية، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتنقل المستقبلي، وتحول الأعمال.

كما تشهد القمة حضور صناع القرار وكبرى الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء من أكثر من 60 دولة، في مؤشر يعكس تنامي مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتعد قمة "AI Everything MEA" من أبرز الفعاليات التقنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتمثل امتدادًا لسلسلة فعاليات GITEX العالمية الداعمة لمسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.