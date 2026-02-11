استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، حيث استعرض الجانبان آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، تزامنا مع الاستعدادات الجارية في كل من واشنطن وطهران لاستئناف المسار التفاوضي.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى خلال المقابلة بالديوان الأميري استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة العديد من تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن الإقليمي، في الوقت الذي تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المفاوضات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ناقش أمير قطر مع الرئيس الأمريكي، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز الأمن والسلم الإقليميين، مما يعكس تنسيقا قطريا مكثفا لتقريب وجهات النظر بين القوى الفاعلة.

تأتي هذه التحركات قبيل اجتماع ترامب ونتنياهو، اليوم الأربعاء، حيث يُتوقع أن يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي لتوسيع المفاوضات مع إيران لتشمل ترسانة طهران الصاروخية غيرها من التهديدات الأمنية التي تتجاوز برنامجها النووي.