تألقت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يمنى بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا باللون "مينت جرين"، جاء بتصميم ضيق على الجسم أبرز قوامها بشكل جذاب، مع ياقة عالية أضافت لمسة من الرقي والأناقة على الإطلالة.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون البيج، وحقيبة باللون "المينت جرين".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

تتميز خبيرة التجميل اللبنانية بإطلالاتها المتنوعة التي تجذب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تمزج بين الفساتين الجريئة القصيرة والطويلة، بالإضافة إلى أسلوب الكاجوال الأنيق.

اقرأ أيضا:

كالعروس.. ميريام فارس بفستان أبيض ساحر

بالأحمر الناري.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالتها

لوك جريء ومكياج ترابي.. مايا دياب بإطلالة ملفتة

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة

يارا السكري بإطلالة ناعمة.. كيف نسقتها؟



