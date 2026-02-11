إعلان

خطفت الأنظار.. يمنى خوري بإطلالة جذابة

كتب : أسماء مرسي

03:45 م 11/02/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    يمنى خوري بإطلالة جذابة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري، بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يمنى بإطلالة أنيقة مرتدية فستانا طويلا باللون "مينت جرين"، جاء بتصميم ضيق على الجسم أبرز قوامها بشكل جذاب، مع ياقة عالية أضافت لمسة من الرقي والأناقة على الإطلالة.

واعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا، كما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون البيج، وحقيبة باللون "المينت جرين".

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وأسورة.

تتميز خبيرة التجميل اللبنانية بإطلالاتها المتنوعة التي تجذب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي تمزج بين الفساتين الجريئة القصيرة والطويلة، بالإضافة إلى أسلوب الكاجوال الأنيق.

اقرأ أيضا:

كالعروس.. ميريام فارس بفستان أبيض ساحر

بالأحمر الناري.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالتها

لوك جريء ومكياج ترابي.. مايا دياب بإطلالة ملفتة

كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة ذهبية ساحرة

يارا السكري بإطلالة ناعمة.. كيف نسقتها؟

يمنى خوري إطلالة يمنى خوري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كامويش يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
رياضة محلية

كامويش يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي
أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
أخبار المحافظات

أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"
الجنايات تحيل "عجوز زنين" للمفتي بعد قتل طفلة بولاق وطعن والديها
حوادث وقضايا

الجنايات تحيل "عجوز زنين" للمفتي بعد قتل طفلة بولاق وطعن والديها
بعد انتهاء المرحلة التجريبية.. الإسكندرية تبدأ الإيقاف الجزئي لترام الرمل
أخبار المحافظات

بعد انتهاء المرحلة التجريبية.. الإسكندرية تبدأ الإيقاف الجزئي لترام الرمل
رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"
زووم

رمضان 2026.. خالد سلطان يكشف لـ "مصراوي" تفاصيل أغاني مسلسل "درش"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القابضة للمياه: وقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع الجمعة المقبل لتحديثات فنية
الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء