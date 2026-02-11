انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهًا، ببداية تعاملات الأربعاء 11-2-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4480 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5760 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6720 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7680 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 53760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76800 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238848 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 348000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.66% إلى نحو 5058 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.