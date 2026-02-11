بث مباشر | الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الآن، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الأخير.

وكان مجلس النواب قد وافق، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء 10 فبراير 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، على التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

وأعلن رئيس المجلس، خلال الجلسة، أن البرلمان تلقى كتابًا رسميًا من رئيس الجمهورية يتضمن أسماء الوزراء المشمولين بالتعديل الوزاري في عدد من الحقائب، إذ جرت تلاوة الخطاب أمام النواب، تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه، وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وشمل التعديل الوزاري الجديد تعيين عدد من الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، في إطار إعادة تشكيل الحكومة لعام 2026، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

- الفريق/ أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.

كامل الوزير وزيرًا للنقل.

منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة.

بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية.

رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات.

ضياء رشوان وزيرًا للإعلام.

ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي.

هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية.

محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل.

جيهان زكي وزيرة للثقافة.

أحمد رستم وزيرًا للتخطيط.

حسن رداد السيد وزيرًا للعمل.

جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.

خالد ماهر وزيرًا للصناعة.

ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة الجديدة مهامها رسميًا عقب أداء اليمين الدستورية، وسط ترقب لعرض برنامجها وخططها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

شروط تقسيط مقايسة الكهرباء.. اعرف قيمة التكلفة وكيفية السداد

تفاصيل خطة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.. برامج خاصة عن الذكاء الاصطناعي