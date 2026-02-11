إعلان

برلمانية الوفد ترفض التشكيل الوزاري الجديد: لا يمثل الحد الأدنى من التغيير

كتب : عمرو صالح

04:15 م 11/02/2026 تعديل في 04:30 م

النائب محمد عبد العليم داود

كتب- عمرو صالح:
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عبد العليم داود، رفضها التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، معتبرةً إياه مجرد تغيير للأشخاص دون أن يصاحبه إعلان عن أي تغيير في السياسات التي أدت إلى معاناة المواطن.

وأكدت الهيئة البرلمانية لـ"الوفد"، في بيان لها، أن التعديلات الجديدة في التشكيل الوزاري هي استمرار لنفس النهج؛ حيث نفاجأ بأسماء لا نعلم عن مؤهلاتها وسابق خبراتها وما سبق أن حققته من نجاحات أدى إلى اختيارها للمنصب الوزاري، وأيضًا عدم تقديم تقييم موضوعي لأداء الوزراء الراحلين.

وشددت الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أن التعديل لا يمثل "الحد الأدنى" من التغيير المطلوب الذي يرضي طموح المواطن ويعزز آماله في إحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الوفد": "إننا سوف نستمر في أداء دورنا تحت القبة بكل أمانة وموضوعية كحزب معارض وطني، يسعى لمعارضة إصلاحية رشيدة لن تتردد أو تتهاون في سبيل تحقيق صالح المواطن وصالح الوطن".

محمد عبد العليم داود مجلس النواب التعديل الوزارى

