فستان جريء من الدانتيل.. ميريام فارس بإطلالة مُلفتة

كتب : أسماء مرسي

03:20 م 11/02/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ميريام فارس بلوك جريء
  • عرض 4 صورة
    ارتدت ميريام فستانا قصيرا باللون الذهبي
  • عرض 4 صورة
    ميريام فارس بتسريحة الشعر الكيرلي

ظهرت المطربة ميريام فارس بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت ميريام فستانا قصيرا باللون الذهبي، جاء مصنوعا من خامة الدانتيل التي أضفت لمسة لافتة على الإطلالة.

الفستان تميز بتصميم شفاف أضفى عليها لمسة من الجرأة.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها الويفي منسدلا على كتفيها بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل لامع باللون الذهبي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من خاتم، وحلق.

وفقا لموقع "Medium"، يمنح ارتداء فستان من الدانتيل الإطلالة لمسة من الجرأة ويجذب الأنظار، كما يرتبط هذا النوع من الفساتين بالأنوثة والرقي معا، إذ يتيح إبراز تفاصيل التصميم مثل النقوش والتطريزات.

ميريام فارس إطلالة ميريام فارس إطلالات النجمات

