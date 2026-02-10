إعلان

بالأحمر الناري.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- شيماء مرسي

06:25 م 10/02/2026
    كارولين عزمي
    كارولين عزمي
    كارولين عزمي
    كارولين عزمي

أطلت الفنانة كارولين عزمي بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت كارولين بفستان طويل باللون الأحمر الناري بصيحة الأوف شولدر، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

وفقا لـ "businessinsider"، اللون الأحمر من الألوان الجذابة التي تخطف أنظار الجميع، حيث أنه يعطي إحساسا بالجرأة والجاذبية والسيطرة والأنوثة.

واعتمدت كارولين مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وأي شادو باللون البني.

وتركت كارولين خصلات شعرها الويفي منسدلة على كتفيها بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجذابة.

وزينت كارولين مع إطلالتها مجوهرات مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.

