أول رد من صحة القليوبية على إصابة رضيع بشلل رباعي بسبب تركيب "كانيولا"

نفت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصابة طفل بشلل رباعي ودخوله في مضاعفات خطيرة عقب تركيب «كانيولا» داخل إحدى الحضانات، مؤكدة أن المعلومات المنشورة غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الوضع الطبي للحالة.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد تداولوا منشورًا يزعم تعرض طفل لمضاعفات جسيمة نتيجة إهمال طبي أثناء تركيب «كانيولا»، ما أدى – بحسب الادعاء – إلى إصابته بشلل رباعي، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين المتابعين.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر مسؤول بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أن الطفل كان محتجزًا بإحدى الحضانات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وخلال التعامل معه جرى تركيب «كانيولا» وفق الإجراءات والبروتوكولات الطبية المعتادة، موضحًا أن ما حدث يُعد من المضاعفات الطبية النادرة التي قد تطرأ في بعض الحالات، ولا يمكن تصنيفه كخطأ طبي.

وأشار المصدر إلى أن المضاعفة أثرت على أحد الشرايين، وتم التعامل مع الموقف بشكل فوري ووفقًا للمعايير الطبية المعتمدة، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الحالة.

من جانبه، أكد رئيس قسم الحضانة أن حالة الطفل تشهد تحسنًا ملحوظًا، موضحًا أن جميع الإجراءات المتخذة والتطورات الصحية موثقة بالكامل في تذكرة المريض، مضيفا أنه جرى عرض الطفل على استشاري جراحة الأوعية الدموية، وتتم متابعته طبيًا بصورة دقيقة ومستمرة.

وشددت مديرية الصحة بالقليوبية على استمرار المتابعة الطبية للحالة، بالتوازي مع فتح تحقيقات إدارية للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، تأكيدًا على الالتزام بمبدأ الشفافية وحرصًا على طمأنة الرأي العام.